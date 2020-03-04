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НЕЛЕГАЛА З АЛБАНІЇ ЗАТРИМАЛИ НА КОРДОНІ З УГОРЩИНОЮ
|Суспільство | 04-03-2020, 13:26
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Порушника, який намагались незаконно потрапити до Угорщини затримали учора ввечері військовослужбовці відділення інспекторів прикордонної служби «Косино» Мукачівського загону.
Під час патрулювання прикордонний наряд помітив невідомого, який, подолавши загороджувальний паркан, рухався в бік кордону. За 50 метрів до держрубежу правопорушника затримали, ним виявився 30-річний громадянин Албанії. Спробу перетину кордону поза пунктом пропуску та мету свого перебування у прикордонні чоловік пояснити не зміг. Також не зрозуміло чому іноземець обрав саме такий спосіб перетину кордону, адже при собі він мав дійсний закордонний паспорт.
На затриманого складено протокол про адмінправопорушення. Обставини незаконної подорожі іноземця, а також коло можливо причетних до цього осіб, встановлюються.
Подальшу долю мандрівника та оцінку його діям визначатиме суд.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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