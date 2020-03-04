|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
ЗБЕРІГАЙТЕ СПОКІЙ. НЕ ЗАБУВАЙТЕ, ЩО ІНФОРМАЦІЙНА ГІГІЄНА НЕ МЕНШ ВАЖЛИВА
|Суспільство | 04-03-2020, 14:20
| 0 89
|
Прикордонники Львівського загону у міжнародному пункті пропуску «Рава – Руська» проводять не тільки температурний скринінг громадян які перетинають державний кордон, а й ще проводять інформаційну компанію щодо інформування подорожніх про заходи гігієни щодо зменшення ризику інфікування коронавірусом. Вже, у вечері, у всіх пунктах пропуску Львівського прикордонного загону будуть проводитися такі заходи.
Мийте частіше руки з милом! Та користуйтеся індивідуальними засобами захисту. ТА БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!
Пресслужба Львівського прикордонного загону
#ЗахіднийКордон ##прикордонники #кордон ##пограничники #граница #новини
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Митники вилучили незадекларовані сумки та взуття...
|04-03-2020, 20:36
| >>>
|Правоохоронці затримали на Волині в.о.керівника митниці та посередника, який надав йому понад $12 тис хабара...
|04-03-2020, 20:21
| >>>
|«Антисептики для гігієни рук мають бути в усіх установах, де багато людей», — Галина Слічна...
|04-03-2020, 18:22
| >>>
|Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах...
|04-03-2020, 18:21
| >>>
|ДПС удосконалює електронний сервіс «Пошук акцизної марки»...
|04-03-2020, 17:08
| >>>
|До уваги суб’єктів декларування: у НАЗК діє «гаряча лінія»...
|04-03-2020, 17:06
| >>>
|ГУ ДПС у Львівській області проводить зустрічі з проблемних питань зупинення реєстрації податкових накладних...
|04-03-2020, 16:26
| >>>
|