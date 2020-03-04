ЗБЕРІГАЙТЕ СПОКІЙ. НЕ ЗАБУВАЙТЕ, ЩО ІНФОРМАЦІЙНА ГІГІЄНА НЕ МЕНШ ВАЖЛИВА Суспільство | 04-03-2020, 14:20 0 89

Прикордонники Львівського загону у міжнародному пункті пропуску «Рава – Руська» проводять не тільки температурний скринінг громадян які перетинають державний кордон, а й ще проводять інформаційну компанію щодо інформування подорожніх про заходи гігієни щодо зменшення ризику інфікування коронавірусом. Вже, у вечері, у всіх пунктах пропуску Львівського прикордонного загону будуть проводитися такі заходи.

Мийте частіше руки з милом! Та користуйтеся індивідуальними засобами захисту. ТА БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!



Пресслужба Львівського прикордонного загону



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