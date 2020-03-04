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ГУ ДПС у Львівській області проводить зустрічі з проблемних питань зупинення реєстрації податкових накладних
|Суспільство | 04-03-2020, 16:26
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Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що фахівцями управлінням податкового моніторингу 06.03.2020 о 10.00 год. (та в подальшому щоп’ятниці о 10.00 год.) в приміщенні актового залу адмінбудинку ГУ ДПС у Львівській області, що знаходиться в його цокольному приміщенні, буде проведено зустріч з платниками податків для обговорення і вирішення проблемних питань, які виникають при здійсненні автоматизованого моніторингу відповідності податкової накладної/розрахунку коригування критеріям оцінки ступеня ризиків в зв’язку з набранням чинності 01.02.2020 постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року №1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».
Запрошуємо всіх бажаючих платників податків!
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