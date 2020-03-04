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До уваги суб’єктів декларування: у НАЗК діє «гаряча лінія»
|Суспільство | 04-03-2020, 17:06
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Фахівці Головного управління ДПС у Закарпатській області звертають увагу, що для суб’єктів декларування відкрито новий сервіс, а саме – в Національному агентстві з питань запобігання корупції розпочала роботу багатоканальна «гаряча лінія».
Відповіді на питання щодо заповнення декларацій та роботи з Реєстром декларацій можна отримати за телефоном: +38 (044) 200-06-94.
З понеділка до п’ятниці з 8:00 до 18:00 без перерви можна отримати консультацію від фахівців НАЗК.
Сервіс з надання консультацій також працює цілодобово. В автоматичному режимі можна отримати відповіді на найбільш поширені запитання, які виникли у суб’єктів декларування з початку кампанії подання щорічних декларацій.
Крім цього, на сайті НАЗК для суб’єктів декларування передбачена можливість подати своє запитання в електронній формі за адресою https://bit.ly/2wkqx56 або на електронну скриньку support@nazk.gov.ua.
Також інформація щодо заповнення декларацій на постійній основі розміщується на Telegram-каналі https://t.me/NAZK_gov_ua.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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