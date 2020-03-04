До уваги суб’єктів декларування: у НАЗК діє «гаряча лінія» Суспільство | 04-03-2020, 17:06 0 61

Фахівці Головного управління ДПС у Закарпатській області звертають увагу, що для суб’єктів декларування відкрито новий сервіс, а саме – в Національному агентстві з питань запобігання корупції розпочала роботу багатоканальна «гаряча лінія».

Відповіді на питання щодо заповнення декларацій та роботи з Реєстром декларацій можна отримати за телефоном: +38 (044) 200-06-94.

З понеділка до п’ятниці з 8:00 до 18:00 без перерви можна отримати консультацію від фахівців НАЗК.

Сервіс з надання консультацій також працює цілодобово. В автоматичному режимі можна отримати відповіді на найбільш поширені запитання, які виникли у суб’єктів декларування з початку кампанії подання щорічних декларацій.

Крім цього, на сайті НАЗК для суб’єктів декларування передбачена можливість подати своє запитання в електронній формі за адресою https://bit.ly/2wkqx56 або на електронну скриньку support@nazk.gov.ua.

Також інформація щодо заповнення декларацій на постійній основі розміщується на Telegram-каналі https://t.me/NAZK_gov_ua.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

