ДПС удосконалює електронний сервіс «Пошук акцизної марки» Суспільство | 04-03-2020, 17:08 0 75

Державна податкова служба продовжує вдосконалювати електронний сервіс «Пошук акцизної марки», який стартував у лютому 2020 року та доступний за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua/registers/mark.

За результатами пошуку у користувачів з’явилась можливість повідомити відповідний територіальний підрозділ ДПС щодо відсутності інформації про марку акцизного податку.

Відправити повідомлення можливо без реєстрації на вебпорталі ДПС з відкритої частини електронного кабінету платника або авторизувавшись у кабінеті платника за допомогою ЕЦП.

Всі отримані повідомлення будуть розглянуті з дотриманням вимог чинного законодавства та нормативних документів.

Пресслужба Державної податкової служби України