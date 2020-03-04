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ДПС удосконалює електронний сервіс «Пошук акцизної марки»
|Суспільство | 04-03-2020, 17:08
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Державна податкова служба продовжує вдосконалювати електронний сервіс «Пошук акцизної марки», який стартував у лютому 2020 року та доступний за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua/registers/mark.
За результатами пошуку у користувачів з’явилась можливість повідомити відповідний територіальний підрозділ ДПС щодо відсутності інформації про марку акцизного податку.
Відправити повідомлення можливо без реєстрації на вебпорталі ДПС з відкритої частини електронного кабінету платника або авторизувавшись у кабінеті платника за допомогою ЕЦП.
Всі отримані повідомлення будуть розглянуті з дотриманням вимог чинного законодавства та нормативних документів.
Пресслужба Державної податкової служби України
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