Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах Суспільство | 04-03-2020, 18:21 0 66 Регіональний центр з гідрометеорології попередив, що завтра, 5 березня, вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Мерія просить усіх зважати на прогноз погоди й бути обережними під час руху.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, мешканців та усіх небайдужих просять повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 15−80.





