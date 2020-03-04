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Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах
|Суспільство | 04-03-2020, 18:21
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|Регіональний центр з гідрометеорології попередив, що завтра, 5 березня, вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Мерія просить усіх зважати на прогноз погоди й бути обережними під час руху.
У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, мешканців та усіх небайдужих просять повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 15−80.
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