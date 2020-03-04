«Антисептики для гігієни рук мають бути в усіх установах, де багато людей», — Галина Слічна Суспільство | 04-03-2020, 18:22 0 73 У школах і садочках, лікарнях, соціальних установах і ЦНАП — тобто в усіх адміністративних і комунальних закладах, які працюють із людьми, встановлюють антисептики для рук — настінні та диспенсери. Також місто звернеться до аеропорту й залізниці, аби вони теж встановили станції для гігієни рук. Водночас, на «Гарячій лінії міста» діє окрема лінія з питань коронавірусу. На цьому акцентувала заступниця міського голови з гуманітарних питань й очільниця міського штабу Галина Слічна.



«На сьогодні закуплено 4230 диспенсерів, і вони розміщені в усіх школах міста, садочках, мистецьких школах, театрах, музеях, позашкільних навчальних закладах, дитячих клубах, спортивиних школах, в закладах соціального захисту, райадміністраціях, ЦНАП. Ми детально проаналізували, де закуплені диспенсери, і дуже дивно, що на вокзалі є лише одна стійка для гігієни рук, і в аеропорту також одна стійка для гігієни рук — при таких масштабах людей. Жодна автостанція міста не має стійок для гігієни рук — треба їм рекомендувати облаштувати їх. Також — потрібно рекомендувати облаштувати стійки у великих супермаркетах, закладах громадського харчування, підприємствах, які є у Львові.



Також Галина Слічна акцентувала, що на «Гарячій лінії міста Львова» діє окрема лінія, куди люди можуть зателефонувати й отримати всю необхідну інформацію щодо гострого респіраторного захворювання, зокрема — коронавірусу. Інформацію надає лікар-інфекціоніст. Телефонувати слід за номером 1580, і цей дзвінок автоматично перескерують на міське управління охорони здоров’я. Лінія діє з 09.00 до 18.00 год. Також всю необхідну інформацію можна отримати за телефоном «103».



Нагадаємо, окрім низки профілактичних заходів, які запровадило місто аби унеможливити поширення коронавірусу, створено ще й оперативний штаб. Він інформуватиме про коронавірусну інфекцію та вживатиме оперативні заходи. До нього увійшли представники з усіх сфер життя міста.



