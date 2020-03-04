Правоохоронці затримали на Волині в.о.керівника митниці та посередника, який надав йому понад $12 тис хабара Суспільство | 04-03-2020, 20:21 0 45

У середу, 4 березня 2020 року, на Волині затримано виконувача обов’язків начальника митного поста «Ковель» Волинської митниці Держмитслужби, який отримав від посередника понад 12$ тис США неправомірної вигоди.

За версією слідства, за ці кошти 34-річний посадовець обіцяв не створювати іншій особі штучних перешкод під час митного оформлення транспортних засобів.

Під час отримання другої частини хабара, який склав майже $5,5 тис доларів США, слідчими ДБР, розташованого у м.Львові, за оперативного супроводу ГУ ВБ СБ України та процесуального керівництва прокуратури Львівської області, затримано посадовця та посередника у порядку ст.208 КПК України.

Спійманим «на гарячому» імовірним зловмисникам загрожує від 5 до 10 років ув’язнення, трирічне позбавлення права обіймати певні посади та конфіскація майна.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, прокурори готують повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, а також відсторонення від посади.

Дії фігурантів кваліфіковано за ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).



Пресслужба Прокуратури Львівської області