Митники вилучили незадекларовані сумки та взуття Суспільство | 04-03-2020, 20:36 0 97



Учора? 03 березня 2020 року, у пункт пропуску «Грушів - Будомеж» (українсько-польський кордон) заїхав «Mercedes-Benz» Е-класу під керуванням громадянина України. Чоловік обрав смугу руху «зелений коридор».

Під час митного контролю було встановлено, що громадянин був відсутній в Україні менше ніж 24 години. Відтак митники ретельно оглянули транспортний засіб і під особистими речами в багажному відділенні авто виявили сумки із новими речами в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон. Зокрема там містилась 101 пара взуття та 57 сумок іноземного виробництва.

Наразі складено протокол про порушення митних правил передбачене статтею 471 Митного кодексу України. Товар вилучено, його вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

