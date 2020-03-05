|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Сирія повідомила про обстріл Ізраїлем своєї території — ЗМІ
|Суспільство | 05-03-2020, 08:40
| 0 59
|
|ВПС Ізраїлю обстріляли сирійське місто Хомс і провінцію Кунтейра.
Джерело: агентство SANA
Деталі: За даними ЗМІ, Ізраїль завдав ударів із повітряного простору Лівану та Голанських висот.
Сирійські ППО відбили всі атаки, інформації щодо руйнувань не надходило.
Нагадаємо:
27 лютого щонайменше 33 турецьких військових загинули в сирійській провінції Ідліб в результаті авіаударів армії президента Сирії Башара Асада.
Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар 1 березня оголосив про проведення операції "Весняний щит" на північному заході Сирії.
|
|