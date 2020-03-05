Сирія повідомила про обстріл Ізраїлем своєї території — ЗМІ Суспільство | 05-03-2020, 08:40 0 59 ВПС Ізраїлю обстріляли сирійське місто Хомс і провінцію Кунтейра.



Джерело: агентство SANA



Деталі: За даними ЗМІ, Ізраїль завдав ударів із повітряного простору Лівану та Голанських висот.



Сирійські ППО відбили всі атаки, інформації щодо руйнувань не надходило.



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