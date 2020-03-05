Формування РФ обстріляли оперативно-тактичне угруповання "Північ" Суспільство | 05-03-2020, 08:43 0 72 4 березня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.

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Джерело: штаб ООС



Деталі: Противник обстріляв українськіі позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Усі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".



Дослівно: "Окрім цього, упродовж минулої доби противник двічі здійснив провокаційний обстріл ділянки розведення №3, застосувавши стрілецьку зброю. Постраждалих осіб немає. Вогонь у відповідь українські захисники не відкривали – з нашого боку режим тиші було дотримано.



4 березня, внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення.



З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає".