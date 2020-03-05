|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Після ротацій в уряді Зеленський зібрався на Полтавщину
|Суспільство | 05-03-2020, 09:22
| 0 182
|
|Президент Володимир Зеленський 5 і 6 березня відвідає Полтавську область, де наразі на обсервації знаходяться українці та іноземці, яких евакуювали з Китаю через спалах коронавірусу.
Джерело: пресслужба Полтавської ОДА
Дослівно: "5-6 березня 2020 року президент України Володимир Зеленський відвідає з робочою поїздкою Полтавську область".
Деталі: Відзначимо, що 5 березня завершується період обсервації українців та іноземців, які прилетіли з Китаю, звідки поширюється коронавірус.
Усі евакуйовані з Китаю перебувають на обсервації у Полтавській області.
|
|