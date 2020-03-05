Після ротацій в уряді Зеленський зібрався на Полтавщину Суспільство | 05-03-2020, 09:22 0 182 Президент Володимир Зеленський 5 і 6 березня відвідає Полтавську область, де наразі на обсервації знаходяться українці та іноземці, яких евакуювали з Китаю через спалах коронавірусу.



Джерело: пресслужба Полтавської ОДА



Дослівно: "5-6 березня 2020 року президент України Володимир Зеленський відвідає з робочою поїздкою Полтавську область".



Деталі: Відзначимо, що 5 березня завершується період обсервації українців та іноземців, які прилетіли з Китаю, звідки поширюється коронавірус.



Усі евакуйовані з Китаю перебувають на обсервації у Полтавській області.