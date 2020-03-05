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Наслідки несвоєчасного подання податкової декларації про майновий стан і доходи

Суспільство | 05-03-2020, 10:43Коментарів: 0 0 Переглядів: 109 109    


Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що з початку 2020 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2019 року, під час якої окремі категорії фізичних осіб зобов’язані подати річні податкові декларації про майновий стан та доходи та визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору.

Звертаємо увагу, що несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов’язок подання якої до контролюючих органів передбачено Податковим кодексом України, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання (п. 120.1 ст. 120 Податкового кодексу України).

Крім того, відповідно до ст. 164¹ Податкового кодексу України про адміністративні правопорушення за неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, наведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Слід пам’ятати, що Наказом Міністерства фінансів України від 25.04.2019 №177 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року № 859» з 1 січня 2020 року вводиться в дію нова форма податкової декларації. Отже, починаючи з 1 січня 2020 року, декларація про майновий стан і доходи подається за новою формою, з урахуванням змін.

У новій формі декларації для платників податків, які декларують право на податкову знижку, введено окрему позначку у розділі категорія платника, оскільки такі платники мають окремий граничний строк подання податкової декларації ‒ по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.

Також передбачено в окремому додатку ФЗ здійснення розрахунку суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб, у зв’язку із використанням права на податкову знижку.
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