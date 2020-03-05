На Львівщині судитимуть двох ймовірних грабіжників зі Самбора Суспільство | 05-03-2020, 11:12 0 72







Обвинувальний акт до суду скеровано за процесуального керівництва Самбірської місцевої прокуратури.



Слідство стверджує, що 40-річний раніше судимий та 28-річний чоловіки, попередньо змовившись, вчинили 26 січня цього року злочин, передбачений ч.2 ст.186 КК України – грабіж.



Встановлено, що ймовірні зловмисники у центрі міста відкрито заволоділи мобільним телефоном та гаманцем із 1020 грн, посвідченням водія та трьома банківськими картками місцевого мешканця. Після цього утекли.



Так, враховуючи характеристики фігурантів, за клопотанням місцевої прокуратури, одному із них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а іншому – цілодобовий домашній арешт.



За вчинене їм загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі.











Пресслужба Прокуратура Львівської області



