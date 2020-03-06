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Надходження єдиного внеску до соціальних фондів на Львівщині за перші два місяці 2020 року зросли на 222,1 мільйона гривень

Суспільство | 05-03-2020, 12:57Коментарів: 0 0 Переглядів: 85 85    


Як повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області у січні-лютому 2020 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до соціальних фондів на Львівщині становили 2 095,4 млн. грн. Це на 222,1 млн. грн., або на 11,9 % більше, ніж у січні-лютому 2019 року.

У лютому 2020 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 1110,5 млн. грн., що на 109,6 млн. грн., або на 11,0 % більше, ніж у лютому 2019 року.

На зростання показників надходжень єдиного соціального внеску на Львівщині вплинуло підвищення рівня мінімальної заробітної плати та результативність спільної роботи органів влади з легалізації праці і доходів населення.

Слід нагадати роботодавцям, що через недотримання трудового законодавства місцеві бюджети недоотримують доходи, також не надходять належні суми єдиного внеску до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування. Завдяки легальному працевлаштуванню забезпечуються соціальні гарантії у разі втрати працездатності, право на відпустку, на субсидії, а у майбутньому – на гідне пенсійне забезпечення.
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