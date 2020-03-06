Платники податків міста Києва за січень-лютий перерахували до зведеного бюджету близько 18 млрд грн Суспільство | 05-03-2020, 12:59 0 105

За даними Головного управління ДПС у м. Києві у січні-лютому 2020 року надходження до зведеного бюджету щодо платежів, які контролюються столичним підрозділом податкової служби, склали 17 мільярдів 945 мільйонів гривень. Це на 2 мільярди 716 мільйонів, або на 18% перевищує відповідний показник 2019 року.

До Державного бюджету у січні-лютому поточного року платники податків міста Києва перерахували 12 мільярдів 627 мільйонів гривень, що на 2 мільярди 200 мільйонів гривень (21%) перевищують надходження цього періоду минулого року.

До бюджету м. Києва впродовж зазначеного періоду надійшло 5 мільярдів 318 мільйонів гривень, що на 516 мільйонів гривень, або на 11% перевищує відповідний показник минулого року.

Також, кияни перерахували на 19% більше єдиного соціального внеску, а це більше на 1 мільярд 142 мільйони гривень, ніж у відповідному періоді 2019 року, тобто 7 мільярдів 236 мільйони гривень.



