«Для того, аби наші вірні змогли комфортно відвідувати храми та не боятись, ми пропонуємо використовувати засоби дезінфекції та гігієни», — о. Павло Дроздяк Суспільство | 05-03-2020, 13:03 0 89 Сьогодні, 5 лютого, під час засідання сесії, капелан Львівської міської ради о. Павло Дроздяк наголосив на важливості коректного інформування вірних щодо поширення коронавірусу та використання засобів гігієни у храмах для того, аби зменшити ризики будь-якої інфекції.



«Із кожним днем ми наближаємось до апогею катастрофи, про яку так гарно часами описують соціальні мережі. Йдеться про коронавірус, який невпинно наближається, долаючи кордони та перешкоди, та знаходить різні шляхи. Йому не стають перешкодою ні кораблі, ні літаки. Але це не має бути трагедією людства.



Завжди, коли були різні віруси та інфекції, люди єднались проти таких нещасть. Але подивіться лишень, як зараз ставляться люди, наші співгромадяни до інформації, коли хтось захворів. Дивіться, як це небезпечно, коли ми самі себе можемо знищити. Коли самі можемо себе інфікувати злобою та ненавистю.



Аби донести правильну позицію до наших громадян, ми маємо доносити достовірну інформацію. Коли ми подивимось на статистику, то побачимо скільки людей гине за один день не від вірусу, а від злоби, ненависті та байдужості. Набагато більше людей вмирає не від вірусу, якого ми так з нетерпінням чекаємо, аби з ним боротись. Ми не сховаємось від вірусу нікуди, тому що, на превеликий жаль, як я і сказав, він усередині нас. Це — вірус ненависті. Наше завдання — викорінити його із нашого буття.



З моєї ініціативи, я звернувся до міського голови, аби зібрати позачергову раду церков Львова і поговорити про те, як би мали священики інформувати вірних, особливо у рамках використання засобів гігієни, аби можна було зменшити ризики будь-якої інфекції. Ми домовились про різні заходи по інформуванню вірних.



Ви знаєте, що у європейських містах, де зафіксоване поширення вірусу, були заборонені меси. Коли ми говоримо про Львів, який є релігійним за своїм характером, то, без сумніву, для нас це велика проблема. Для того, аби наші вірні змогли комфортно відвідувати наші храми та не боятись, ми пропонуємо багато засобів дезінфекції та гігієни.



Уже у вівторок відбудеться зустріч головного лікаря Львова Володимира Зуба зі священиками Львівської архієпархії", — зазначив отець Павло Дроздяк.



