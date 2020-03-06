В ЄС представили стратегію, що має на меті усунути нерівність між чоловіками та жінками Суспільство | 06-03-2020, 08:46 0 67 Єврокомісія представила нову стратегію гендерної рівності, яка розрахована на п’ять років і має на меті усунути нерівність між чоловіками та жінками в країнах ЄС.



Джерело: сайті Єврокомісії



Дослівно: "Гендерна рівність є ключовим принципом ЄС, але вона ще не перетворилася на реальність. У бізнесі, у політиці та у суспільстві в цілому ми зможемо повністю використати наш потенціал, якщо будемо реалізовувати всі наші таланти та різноманітність. Використання лише половини населення, половини ідей та половини енергії не є доброю справою. За допомогою нашої Стратегії гендерної рівності ми зможемо досягти більшого та швидшого прогресу у розвитку рівності між чоловіками і жінками".



Деталі: У Єврокомісії зазначають, що попри те, що Європа є глобальним лідером у забезпеченні гендерної рівності, у країнах ЄС все ще присутні такі явища як гендерне насильство, з яким стикалася кожна третя європейська жінка. Попри те, що жінки переважають серед людей з університетською освітою, вони заробляють у середньому на 16% менше за чоловіків, лише 8% керівних посад у великих комерційних компаніях припадає на жінок.



Стратегія гендерної рівності, розрахована на 2020-2025 роки, містить пакет заходів, які будуть здійснюватися протягом наступних п’яти років за всіма напрямками політики Євросоюзу. Очолюватиме цю роботу Єврокомісар з питань рівності Гелена Даллі.



Нагадаємо:



В уряді новопризначеного прем’єр-міністра Дениса Шмигаля є лише одна жінка - міністр соціальної політики Марина Лазебна. Ще 4 крісла міністрів залишаються вакантними.

"У нас чотири вакансії… Тому, в першу чергу, звичайно, ми сьогодні ведемо перемовини з жінками. І напередодні свята вітаю усіх жінок, дуже поважаю, дуже люблю, і знаю, що серед жінок багато професійних, розумних та відповідальних людей".

У 9 скликання Верховної Ради обрались 87 жінок, що складає 20.52% депутатів від фактичної кількості депутатів.