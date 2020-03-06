Формування Російської Федерації обстріляли українські позиції Суспільство | 06-03-2020, 09:00 0 68 5 березня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.



Джерело: штаб ООС



Деталі: Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Один обстріл було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив дев’ять обстрілів наших позицій.



Дослівно: "Окрім цього, упродовж минулої доби противник здійснив провокаційний обстріл ділянки розведення №3, застосувавши стрілецьку зброю. Постраждалих осіб немає. Вогонь у відповідь українські захисники не відкривали – з нашого боку режим тиші було дотримано.



Вчора, 05 березня, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення та ще 2 військовослужбовця Об’єднаних сил отримали бойове ураження.



З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає".



