Двоє "слуг народу" внесли в Раду законопроєкт про зміни для НАБУ Суспільство | 06-03-2020, 09:06 0 62 Народні депутати "Слуги народу" Олександр Дубінський та Олександр Качура внесли до Верховної Ради законопроєкт про зміни до закону про Національне антикорупційне бюро України.



Джерело: сайт парламенту



Деталі: Текст законопроєкту №3180 "Про Національне антикорупційне бюро України" (щодо приведення цього закону у відповідність до чинних норм антикорупційного законодавства України) наразі відсутній.



Що передувало: 5 березня Верховна Рада 263 голосами відправила у відставку генерального прокурора Руслана Рябошапку. Висловлювались думки, що наступним команда влади може взятися за керівника НАБУ Артема Ситника.



Для цього нібито планується змінити законодавство, адже законних підстав звільняти директора НАБУ у парламенту немає.