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Подарунки працівникам оподатковуються частково

Суспільство | 06-03-2020, 11:18Коментарів: 0 0 Переглядів: 29 29    


Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що для правильного оподаткування та відображення в податковій звітності операцій з активами, які передаються працівникам підприємства (або іншим особам) в якості подарунків необхідно враховувати те, що до загального місячного оподатковуваного доходу фізичної особи включається вартість подарунків виключно у випадку, коли подарунки носять індивідуальний (персональний) характер.

Якщо ж підприємство здійснює розповсюдження подарунків під час проведення публічних заходів (акцій, семінарів, нарад, виставок тощо), а отримувачами подарунків є невизначене коло платників податку, то вартість такого товару не розглядається як дохід фізичних осіб та, відповідно, не є об'єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

Підпунктом 165.1.39 п.165.1 ст. 165 Податкового кодексу України (далі ‒ ПКУ) передбачено, що до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість дарунків, якщо їх вартість не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.

Сума перевищення вартості подарунка оподатковується податковим агентом за ставкою 18 %. У податковій звітності за формою № 1ДФ вартість подарунків, яка надана у розмірі, що не перевищує 25 відсотків мінімальної заробітної плати, відображається за ознакою "160", та за ознакою "126" у разі перевищення такої суми.

Також не потрібно забувати про те, що термін сплати податку на доходи фізичних осіб (далі ‒ ПДФО) під час надання подарунків суттєво відрізняється від загальновстановленого, а саме: якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі, то податок на доходи сплачується (перераховується) до бюджету протягом трьох банківських днів, що настають за днем такого нарахування (надання) (пп. 168.1.4 п. 168.1 ст. 168 ПКУ).

Військовий збір за ставкою 1,5 % сплачується з вартості подарунка, яка підлягає оподаткуванню ПДФО.
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