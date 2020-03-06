НЕВДАЛА ПОДОРОЖ ДО ЄС НА ТАКСІ Суспільство | 06-03-2020, 11:23 0 46



Сьогодні, прикордонники Львівського загону відділу «Рава – Руська» неподалік держрубежу зупинили автомобіль однієї зі служб таксі, марки «Шкода» у якому їхав громадянин Туреччини. Під час бесіди прикордонники з’ясували що чоловік прибув в Україну як туристи, про те не зміг чітко пояснити мету перебування в контрольованому прикордонному районі о п’ятій годині ранку.

Іноземця доставлено до прикордонного підрозділу для з'ясування усіх обставин порушення та прийняття правового рішення, щодо притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».



Пресслужба Львівського прикордонного загону



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