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За результатами перевірок управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДПС у Львівській області за перші два місяці 2020 року донараховано майже 9 мільйонів гривень платежів та штрафних санкцій

Суспільство | 06-03-2020, 11:49Коментарів: 0 0 Переглядів: 78 78    





Як повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області протягом січня-лютого 2020 року його працівниками проведено 200 документальних перевірок фізичних, юридичних осіб та громадян з питань своєчасності, повноти нарахування і сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору, єдиного внеску, а також інших платежів, контроль за справлянням яких належить до компетенції підрозділу. Це на 69 перевірок, або 53 відс. більше проти того ж періоду минулого року (у січні-лютому 2019 року проведено 131 перевірку).

За результатами вжитих протягом січня-лютого 2020 року заходів донараховано 8891,1 тис. грн. платежів та штрафних санкцій, що на 98,9 тис. грн., або на 1,1 відс. більше порівнюючи з січнем-лютим 2019 року (у січні-лютому 2019 року донараховано 8 792,2 тис. гривень).
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