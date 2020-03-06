Правоохоронці припинили канал незаконної ретрансляції програм мовлення у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях Суспільство | 06-03-2020, 13:46 0 82

Задокументували незаконну діяльність осіб, які умисно порушували Закон України «Про авторське право та суміжні права» та здійснювали незаконну ретрансляцію програм мовлення на території трьох областей, працівники управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції Нацполіції України спільно зі слідчими Галицького відділу Поліції за процесуального керівництва Львівської прокуратури. Встановлено, що така трансляція здійснювалась без дозволу правовласників.



За версією слідства, фігуранти створили кілька ТОВ та ПП, через які і надавали протиправні послуги. При цьому, спектр таких послуг був доволі широким: клієнти могли обирати зручний для себе «пакет каналів», у який входило щонайменше 16 найвідоміших українських каналів. Таку схему імовірні зловмисники застосовували упродовж 2018-2020 років, а головний офіс розташували на Закарпатті.



Однак, у п’ятницю, 6 березня, під процесуальним керівництвом Львівської місцевої прокуратури №1, цю діяльність було припинено.



Під час семи одночасних санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях та у помешканнях фігурантів, вилучено понад 120 одиниць мережевого обладнання, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, накопичувачі інформації, документацію, печатки, чеки та чорнові записи. Такі дії вказаних осіб кваліфіковано за ч.3 ст.176 КК України (порушення авторського права і суміжних прав).



Наразі прокурори вирішують питання про проведення економічної експертизи об’єктів інтелектуальної власності та телекомунікаційної експертизи, а також оголошення підозр.



Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.



