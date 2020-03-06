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В Жовкві імовірного наркоторговця взяли під варту
|Суспільство | 06-03-2020, 13:47
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Про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів клопотала у Жовківському суді Червоноградська місцева прокуратура 4 березня 2020 року.
Ідеться про 31-річного жителя Жовківщини, якого правоохоронці підозрюють у систематичному зберіганні та збуті наркотиків, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.ч.1,2 ст.307 КК України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів).
Імовірного наркоділка затримано в порядку ст.208 КПК України під час санкціонованого обшуку у помешканні цьогоріч, 2 березня.
Поліцейські вилучили грошові кошти, отриманні від можливої злочинної діяльності, та інші речові докази.
На цей час досудове розслідування триває та перебуває на контролі місцевої прокуратури.
Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.
Пресслужба Прокуратури Львівської області
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