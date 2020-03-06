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340 літрів моторної оливи - чи не забагато для авто?
|Суспільство | 06-03-2020, 15:37
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Працівники Галицької митниці вилучили товар вартістю близько 170 тис. грн.
64 каністри моторної оливи ємністю по 5 л кожна та 22 по 1 літрі митники виявили в фургоні «Renault Master». Автівкою керував 25-річний мешканець Львівщини. Водій прибув у пункт пропуску «Грушів - Будомежа» смугою руху «зелений коридор» з Республіки Польщі. Митники скерували авто в місце поглибленого огляду, де в багажному відділені виявили товар, який перевищував неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України.
Тож товари в межах до 500 євро і до 50 кг пропущено на митну територію України, решту товарів, орієнтовна вартість яких близько 170 тис. грн, вилучено згідно з протоколом про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.
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