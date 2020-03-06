340 літрів моторної оливи - чи не забагато для авто? Суспільство | 06-03-2020, 15:37 0 76



Працівники Галицької митниці вилучили товар вартістю близько 170 тис. грн.





64 каністри моторної оливи ємністю по 5 л кожна та 22 по 1 літрі митники виявили в фургоні «Renault Master». Автівкою керував 25-річний мешканець Львівщини. Водій прибув у пункт пропуску «Грушів - Будомежа» смугою руху «зелений коридор» з Республіки Польщі. Митники скерували авто в місце поглибленого огляду, де в багажному відділені виявили товар, який перевищував неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України.

Тож товари в межах до 500 євро і до 50 кг пропущено на митну територію України, решту товарів, орієнтовна вартість яких близько 170 тис. грн, вилучено згідно з протоколом про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.

