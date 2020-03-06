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Як ФОП правильно закрити підприємницьку діяльність

Суспільство | 06-03-2020, 16:41Коментарів: 0 0 Переглядів: 77 77    

Які кроки потрібно зробити, щоб припинити підприємницьку діяльність фізичної особи-підприємця (ФОП) та зняти його з обліку в державних органах?
1 крок: зняття з обліку в Держреєстрі
Для цього підприємцеві потрібно подати державному реєстратору заяву про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за формою 12 (затверджена наказом Мінюсту України від 18 листопада 2016 року № 3268/5).
При собі потрібно мати документ, який посвідчує особу (паспорт громадянина України/тимчасове посвідчення громадянина України/паспортний документ іноземця/посвідчення особи без громадянства/посвідку на постійне чи тимчасове проживання).
Документи держреєстратору можуть подаватися в паперовій або електронній формі:
- в паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням. У разі подання документів поштою справжність підпису заявника повинна бути нотаріально посвідчена;
- в електронній формі документи подаються заявником через портал електронних сервісів. Скористатися таким способом надання документів можуть тільки ті ФОП, які отримали електронний цифровий підпис (ЕЦП).
Якщо заяву подає довірена особа, то крім паспорта вона повинна пред’явити оригінал або нотаріально засвідчену копію довіреності.
Зверніть увагу, що держреєстратору заборонено вимагати додаткові документи для проведення реєстраційних дій, які не передбачені ч. 4 ст. 18 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
Відповідно до ст. 26 Закону, державний реєстратор протягом 24 годин після надходження документів, поданих для реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП, зобов’язаний внести відомості в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Також реєстратор надсилає цю інформацію до податкової, органів статистики, Пенсійного фонду.
При відсутності підстав для призупинення розгляду документів і відмови в державній реєстрації державний реєстратор вносить запис до ЄДР про припинення підприємницької діяльності та оприлюднює результати здійснення реєстраційної дії на порталі електронних сервісів.
2 крок – зняття з обліку в ДПС, Державній службі статистики та Пенсійному фонді
В день внесення в ЄДР відомостей про припинення підприємницького статусу ФОП держреєстратор передає їх в Державну податкову службу, Державну службу статистики та Пенсійний фонд.
Датою зняття з обліку ФОП вважається день отримання даних про держреєстрацію припинення ним підприємницької діяльності.
Державна служба статистики в день отримання таких відомостей повністю припиняє будь-які відносини з підприємцем.
ФОП буде знятий з обліку в Пенсійному Фонді як платник ЄСВ, тільки якщо не має заборгованості зі сплати внеску, після проведення передбачених законодавством перевірок.
Відповідна процедура урегульована Порядком взяття на облік на зняття з обліку в органах ПФУ платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Зазначимо, що державна реєстрація закриття ФОП не знімає зобов’язань, які виникли у зв’язку з веденням підприємницької діяльності.
Фактично ФОП все ще перебуває в органах ДПС на обліку як платник податків, що отримував прибуток від підприємницької діяльності.
Це означає, що в разі закриття ФОП потрібно:
- подати передбачену законодавством звітність (ліквідаційну);
- сплатити необхідні податки та збори (зобов’язання, які передбачені звітним періодом, і ті, що виникли раніше, але не були погашені вчасно).
Зверніть увагу, що окремою підставою для проведення документальної позапланової перевірки платника податків є розпочата процедура припинення підприємницької діяльності ФОП (пп. 78.1.7 ст. 78 Податкового кодексу України).
3 крок – Закриття рахунків в банках
ФОП треба закрити наявні підприємницькі рахунки шляхом подачі відповідної заяви до відділення банку (п. 4.4 Правил відкриття рахунків).
Заява складається у довільній формі, але має містити:
- назву банку;
- прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки власника рахунку;
- номер рахунку, який закривається;
- дату складання заяви.
Звертаємо увагу на необхідність подання до органу ДПС Звіту за формою № 20-ОПП з інформацією про закриття об’єкта/об’єктів оподаткування (за їх наявності). Звіт подається протягом 10 робочих днів після його/їх (об’єктів) закриття.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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