|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
ДТП за участю бензовоза і двох автобусів: 32 загиблих, понад 70 поранених
|Суспільство | 09-03-2020, 08:29
| 0 160
|
|У Сирії в ДТП за участю бензовоза, двох автобусів та 15 авто загинули 32 особи, 77 дістали поранення.
Джерело: САНА
Дослівно: "На трасі Дамаск - Хомс у районі мосту Аль-Багдад 32 людини загинули і ще 77 отримали поранення в результаті зіткнення бензовоза з пасажирськими автобусами й автомобілями".
Деталі: Міністр внутрішніх справ Сирії Мухаммада Халіда Ар-Рахмуна повідомив, що причиною ДТП стала несправність гальм бензовоза. Водій вантажівки втратив контроль над керуванням, врізався в пасажирські автобуси та протаранив ще 15 легкових автомобілів.
Губернатор провінції Дамаск Аляа Ібрагім повідомив, що всі загиблі і поранені були доставлені в лікарні Дамаска.
|
|