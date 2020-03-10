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ООС: один військовий загинув, п'ятеро отримали поранення та один – бойове ураження
|Суспільство | 09-03-2020, 08:36
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|8 березня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. За минулу добу один український військовий загинув, п'ятеро отримали поранення та один – бойове ураження.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Противник обстріляв укранські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
П’ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл поблизу населеного пункту Хутір Вільний.
Дослівно: "Вчора, 8 березня, російські окупанти з протитанкового ракетного комплексу обстріляли вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил, який рухався до позицій українських військовослужбовців. Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє отримали поранення та один – бойове ураження. Крім того, під час ворожих обстрілів українських позицій три наших захисники отримали поранення. Підрозділи Об’єднаних сил прицільними вогнем дали адекватну відповідь противнику. Втрати ворога уточнюються.
З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
За поточну добу втрат немає".
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