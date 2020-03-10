Суд у справі MH17: в МЗС назвали склад делегації від України і розповіли деталі Суспільство | 09-03-2020, 10:00 0 158 Представляти позицію обвинувачення у судовому процесі над чотирма підозрюваними у катастрофі рейсу МН17 буде виключно прокуратура Нідерландів.



Джерело: заступниця директора департаменту МЗС України з міжнародного права, учасниця української делегації Оксана Золотарьова у коментарі Hromadske



Деталі: За словами Золотарьової, МЗС України у розслідуванні катастрофи лайнера займалося координацією загальної роботи, СБУ та представники Генпрокуратури — опитували свідків, прослуховували телефонні перехоплення та віддивлялися відео з камер.



Делегація України, яка прибула до Нідерландів, складається з представників Генпрокуратури - заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова, який очолив Спільну слідчу групу, заступника голови СБУ, посла України у Королівстві Нідерланди Всеволода Ченцова та безпосередньо Оксани Золотарьової.



Пряма мова Золотарьової: "Представляти позицію обвинувачення буде прокуратура Королівства Нідерланди. Виключно вона. Решта — будуть надавати їй максимальну моральну підтримку".



"Щодо одного з обвинувачених, який є громадянином України, пана Харченка, ми знаємо, що його зараз немає на території, підконтрольній Україні. Якби він був на території, підконтрольній Україні, і ми би знали, де саме він, він би вже був у наручниках та сидів би в суді".



"Розслідування безпрецедентне та дуже складне, бо у слідчих немає доступу до місця події та до всіх свідків. Тому ця справа йде повільніше, ніж теоретично мало б відбуватися кримінальне розслідування".