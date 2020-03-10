УКРАЇНЕЦЬ СПРОБУВАВ ПЕРЕМІСТИТИ ДО УГОРЩИНИ МАЙЖЕ ТРИ ТИСЯЧІ ПАЧОК СИГАРЕТ Суспільство | 09-03-2020, 10:05 0 142 thumb=left]http://www.mediastar.net.ua/members/uploads/posts/2020-03/1583741133_img-20200309-wa0003.jpg[/thumb]



Цієї ночі прикордонники Мукачівського загону, попередили спробу незаконного переміщення через кордон тютюнових виробів.

Під час патрулювання українсько-угорської ділянки кордону, яка проходить через водний канал «Ботар», військовослужбовці відділення інспекторів прикордонної служби «Вилок» помітили особу з пакунками.

Зловмисника затримали, ним виявився 21-річний громадянин України. Чоловік планував доправити до сусідньої Угорщини чотири пакунки у яких знаходилось 2980 пачок сигарет без акцизних марок України.

Для з’ясування усіх обставин правопорушення та складання адміністративно-процесуальних документів за ч.1 ст.204-1 КУпАП, українця доставили до прикордонного підрозділу.

Про виявлення кримінального правопорушення передбаченого ст.204 ККУ «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів», до ГУ ДФС у Закарпатській області та ГУ НП у Закарпатській області направлено повідомлення.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



