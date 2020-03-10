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У Нідерландах розповіли, як вручили усім бойовикам повідомлення на суд по MH17

Суспільство | 09-03-2020, 13:42Коментарів: 0 0 Переглядів: 157 157    
Прокуратура РФ підтвердила, що офіційно передала повістку на суд по MH17 лише одному з підозрюваних, але Нідерланди переконалися, що всі четверо знають про проведення суду.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" з судового комплексу Схіпхола у Нідерландах, де проходять слухання у справі.

Як відомо, у понеділок у Нідерландах почалися судові слухання щодо катастрофи авіалайнера Малайзійських авіаліній. Звинувачення висунуті проти трьох громадян Росії: Сергія Дубинського, Ігоря Гіркіна та Олега Пулатова, а також громадянина України Леоніда Харченка

Одному з них – Пулатову – повістку вдалося вручити офіційними каналами.

"23 січня Росія повідомила, що Пулатов з’явився в російському суді Ульяновська і йому була передана в рук повістка", - повідомив під час слухань головуючий суддя Хендрік Стейнхаюс.

Цей підозрюваний, колишній російський військовий, представлений у суді в Нідерландах також командою адвокатів.

Двоє інших росіян, Дубинський та Гіркін, були викликані до суду за місцем реєстрації, але на засідання не з’явилися, а Харченка не було куди викликати, оскільки він проживає у непідконтрольному Україні Донецьку.

Однак слідча група змогла переконатися, що всі троє отримали виклики, проконтролювавши це через соцмережі та месенжери.

Так голова розвідки "ДНР", ветеран ГРУ РФ Дубинський намагався сховатися від слідчої групи, але залишив у інтернеті сліди того, що він в курсі про суд. Окрім офіційної повістки, йому надіслали повідомлення через WhatsApp, на Skype у Facebook. WhatsApp повідомлення були переглянуті та емейл (із повісткою) – відкритий, розповів суддя.

"Із ним також зв’язалися телефоном. Чоловік відповів, що він не Дубинський і більше не брав слухавку, але експерти визначили, що це голос Дубинського, використавши інші записи його розмов", - розповів суддя Стейнхаюс.
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