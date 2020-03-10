За перші два місяці 2020 року платники податків Львівщини сплатили до державної казни на понад 22 відсотки більше податку на прибуток підприємств Суспільство | 10-03-2020, 13:01 0 51

Протягом січня-лютого 2020 року до Державного бюджету України надійшло 249,4 млн. грн. податку на прибуток підприємств, що на 45,5 млн. грн., або на 22,3 відс. більше проти того ж періоду 2019 року (203,9 млн. грн.) та на 108,5 млн. грн., або на 77,0 відс. більше проти аналогічного періоду 2018 року (140,9 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



У лютому 2020 року підприємства Львівщини сплатили до державної скарбниці 179,4 млн. грн. податку на прибуток підприємств, що на 40,8 млн. грн., або на 29,4 відс. більше проти лютого 2019 року (138,6 млн. грн.) і на 64,9 млн. грн., або на 56,7 відс. більше проти того ж періоду 2018 року (114,5 млн. гривень).



Збільшення надходжень податку на прибуток підприємств відбулось за рахунок поліпшення фінансових результатів окремих підприємств та збільшення обсягу експортних операцій. Бюджетоформуючі платники з податку на прибуток підприємств: ТОВ ,,Енергопак ,,Яворів”, ТОВ ,,Карпатський вітер”, ПрАТ ,,Галнафтохім”, ТОВ ,,Еко-Оптіма”, ТзОВ ,,Тропік”, СП ,,Львів-Трейдінг”, ТзОВ ,,Інститут інформаційних технологій”, ПРАТ ,,Завод ,,Омега”, ТОВ ,,Перша логістична компанія”, Корпорація ,,Галичартбуд”, ТОВ ,,КПП Центр”, ТзОВ ,,Елекс”, ТзОВ ,,РСП ,,Шувар”, ТОВ ,,Екран”, ТзОВ ,,Д-Мікс Україна”.