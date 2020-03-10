Протягом січня-лютого 2020 року податківцями виявлено 16 неоформлених працівників Суспільство | 10-03-2020, 13:11 0 72

В управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня-лютого 2020 року його працівниками проведено 187 фактичних перевірок фізичних та юридичних осіб з питань дотримання роботодавцями чинного законодавства про працю, що на 111 перевірок, або майже в 2,5 раза більше проти того ж періоду минулого року (у січні-лютому 2019 року проведено 76 таких перевірок).

За результатами вжитих протягом січня-лютого 2020 року заходів у 12-ти роботодавців виявлено факти використання праці 16-ти неоформлених належним чином найманих працівників. Копії матеріалів таких перевірок скеровано на адресу Головного управління Держпраці у Львівській області для прийняття рішень відповідно до вимог чинного законодавства про працю.

