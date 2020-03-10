«НЕЛЕГАЛЬНІ ГАДЖЕТИ» НЕ ПОТРАПИЛИ ДО УКРАЇНИ Суспільство | 10-03-2020, 14:15 0 84



Співробітники Держприкордонслужби на українсько-польському кордоні виявили прихований від контролю товар, який, громадяни України хотіли незаконно ввезти. У міжнародний автомобільний пункт пропуску «Устилуг» прибули з Польщі автомобілі марки «Фіат» та «Фольксваген» української реєстрації. Враховуючи всі аналізи ризику щодо можливого незаконного переміщення товарів, прикордонники Львівського загону спільно з працівниками митної служби ініціювали поглиблений огляд транспортних засобів. У ході подальшої перевірки було виявлено 10 мобільних телефонів марки «Redmi 8» та під капотом одного з автомобілів 30 планшетів марки «Хіаоmі». Виявлений товар вилучено встановленим порядком. Загальна сума товару склала майже 300 тисяч гривень



Пресслужба Львівського прикордонного загону



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