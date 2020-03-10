Переліки доріг, ремонт яких заплановано здійснити у 2020 році Суспільство | 10-03-2020, 16:19 0 67

Постійна комісія з питань дорожнього господарства, інфраструктури, регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою, планування території та архітектури погодила переліки та зміни до напрямів використання бюджетних коштів обласного бюджету у 2020 році на виконання «Програми розвитку мережі й утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2018-2025 роки».



Пропозиції до переліків надавали органи місцевого самоврядування, громадськість, Львівська обласна рада, Львівська ОДА.



Нижче на слайді подаємо обсяги фінансування ремонту доріг загального користування і доріг комунальної власності у розрізі районів і міст обласного значення.



Також у слайді – обсяг коштів з обласного бюджету на дороги загального користування державного значення і фінансовий ресурс як співфінасування двох проєктів в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014-2020: «Пантера - Транспорт у районі Перемишля та Низинковіце за спадщину співпраці», «Розширення регіональної дороги №867: ділянка з Любачова до Базьня Горна та дорога № С142005 Шкло-Новояворівськ».



До речі, з фондів ЄС на ці дороги виділено 58 млн євро – кредити Польщі для «Укравтодору» на ремонт 5 доріг та 50 млн грн – участь Польщі у межах Програми транскордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна 2014-2020».



«Ми також цьогоріч маємо намір завершити реалізацію проєкту, виграного Асоціацією «Єврорегіон Карпати – Україна», котрий має з‘єднати дорогою Мостиська з Краковцем. Розраховуємо і на дофінансування «Доступне українсько-польське прикордоння: спільні дії щодо модернізації дорожньої інфраструктури» буде виділено не лише 25 млн грн, котрі Ви бачите на слайді. Тож, чекайте на рішення сесії Львівської обласної ради, котре відбудеться 12 березня», - розповів голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.



Із усіма переліками можна ознайомитися нижче:



ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ автомобільних доріг загального користування місцевого значення, будівництво, реконструкція, ремонти та утримання яких планується проводити у 2020 році за рахунок коштів обласного бюджету; Перелік об'єктів автомобільних доріг загального користування державного значення, будівництво, реконструкція, ремонти та утримання яких планується проводити у 2020 році за рахунок коштів обласного бюджету



ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ автомобільних доріг загального користування місцевого значення, будівництво, реконструкція, ремонти та утримання яких планується проводити у 2020 році за рахунок коштів обласного бюджету, які у рівних частинах розділено між територіальними одиницями (районами області), Перелік об'єктів доріг комунальної власності, будівництво, реконструкція, ремонти та утримання яких планується проводити у 2020 році за рахунок коштів обласного бюджету, які у рівних частинах розділено між територіальними одиницями (районами області)



ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ автомобільних доріг комунальної власності будівництво, реконструкція, ремонти та утримання яких планується проводити у 2020 році за рахунок коштів резервного фонду обласного бюджету



ПЕРЕЛІК ПРОЄКТІВ в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014-2020, співфінансування яких буде проводитися за рахунок коштів обласного бюджету у 2020 році.