Переліки доріг, ремонт яких заплановано здійснити у 2020 році...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 10/03/2020 За два місяці на Закарпатті – майже 749 млн грн ЄСВ...>> У Львові демонтували незаконно встановлену тимчасову споруду на пр. Чорновола, 57...>> Львів’ян запрошують долучитись до забігу Green 2020, в рамках акції «Озеленення України»...>> Львів’ян запрошують долучитися до обговорення «Дизайн інновацій за логікою біомімікрії»...>> Де у Львові не варто купувати нерухомість: перелік адрес та забудовників...>> Духовенству УГКЦ у Львові розповіли про небезпеку поширення коронавірусу...>> Десятикласники Львова на тиждень стануть студентами, щоб обрати майбутню професію...>> Земельний податок. Які нюанси треба знати...>> Наслідки перевищення платниками єдиного податку третьої групи – юридичними особами обсягу доходу 5 млн. гривень...>> Для здійснення роздрібної торгівлі пивом, необхідно отримати ліцензії та застосовувати РРО...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Самбірчанка, яка убила співмешканця, опинилась за ґратами...
05-03-2020, 11:12  >>> 
Вбивство ексголови правління "Інтера": у будинку Кожари провели слідчий експеримент...
04-03-2020, 18:18  >>> 
У Львові винесено вирок чоловіку за вбивство знайомого...
04-03-2020, 16:48  >>> 
   Здоров'яЗдоров
У Німеччині зафіксували перші дві смерті від коронавірусу...
10-03-2020, 09:10  >>> 
Коронавірус в Китаї пішов на спад: за добу 19 нових хворих...
10-03-2020, 08:55  >>> 
В Італії за добу на коронавірус захворіли майже 2 тисячі осіб...
10-03-2020, 08:51  >>> 

Переліки доріг, ремонт яких заплановано здійснити у 2020 році

Суспільство | 10-03-2020, 16:19Коментарів: 0 0 Переглядів: 67 67    

Постійна комісія з питань дорожнього господарства, інфраструктури, регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою, планування території та архітектури погодила переліки та зміни до напрямів використання бюджетних коштів обласного бюджету у 2020 році на виконання «Програми розвитку мережі й утримання автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2018-2025 роки».

Пропозиції до переліків надавали органи місцевого самоврядування, громадськість, Львівська обласна рада, Львівська ОДА.

Нижче на слайді подаємо обсяги фінансування ремонту доріг загального користування і доріг комунальної власності у розрізі районів і міст обласного значення.

Також у слайді – обсяг коштів з обласного бюджету на дороги загального користування державного значення і фінансовий ресурс як співфінасування двох проєктів в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014-2020: «Пантера - Транспорт у районі Перемишля та Низинковіце за спадщину співпраці», «Розширення регіональної дороги №867: ділянка з Любачова до Базьня Горна та дорога № С142005 Шкло-Новояворівськ».

До речі, з фондів ЄС на ці дороги виділено 58 млн євро – кредити Польщі для «Укравтодору» на ремонт 5 доріг та 50 млн грн – участь Польщі у межах Програми транскордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна 2014-2020».

«Ми також цьогоріч маємо намір завершити реалізацію проєкту, виграного Асоціацією «Єврорегіон Карпати – Україна», котрий має з‘єднати дорогою Мостиська з Краковцем. Розраховуємо і на дофінансування «Доступне українсько-польське прикордоння: спільні дії щодо модернізації дорожньої інфраструктури» буде виділено не лише 25 млн грн, котрі Ви бачите на слайді. Тож, чекайте на рішення сесії Львівської обласної ради, котре відбудеться 12 березня», - розповів голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.

Із усіма переліками можна ознайомитися нижче:

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ автомобільних доріг загального користування місцевого значення, будівництво, реконструкція, ремонти та утримання яких планується проводити у 2020 році за рахунок коштів обласного бюджету; Перелік об'єктів автомобільних доріг загального користування державного значення, будівництво, реконструкція, ремонти та утримання яких планується проводити у 2020 році за рахунок коштів обласного бюджету

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ автомобільних доріг загального користування місцевого значення, будівництво, реконструкція, ремонти та утримання яких планується проводити у 2020 році за рахунок коштів обласного бюджету, які у рівних частинах розділено між територіальними одиницями (районами області), Перелік об'єктів доріг комунальної власності, будівництво, реконструкція, ремонти та утримання яких планується проводити у 2020 році за рахунок коштів обласного бюджету, які у рівних частинах розділено між територіальними одиницями (районами області)

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ автомобільних доріг комунальної власності будівництво, реконструкція, ремонти та утримання яких планується проводити у 2020 році за рахунок коштів резервного фонду обласного бюджету

ПЕРЕЛІК ПРОЄКТІВ в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014-2020, співфінансування яких буде проводитися за рахунок коштів обласного бюджету у 2020 році.
   Новини по темі: Суспільство
Земельний податок. Які нюанси треба знати...
10-03-2020, 16:32  >>> 
Наслідки перевищення платниками єдиного податку третьої групи – юридичними особами обсягу доходу 5 млн. гривень...
10-03-2020, 16:31  >>> 
Для здійснення роздрібної торгівлі пивом, необхідно отримати ліцензії та застосовувати РРО...
10-03-2020, 16:26  >>> 
Переліки доріг, ремонт яких заплановано здійснити у 2020 році...
10-03-2020, 16:19  >>> 
«НЕЛЕГАЛЬНІ ГАДЖЕТИ» НЕ ПОТРАПИЛИ ДО УКРАЇНИ...
10-03-2020, 14:15  >>> 
Платникам про порядок заповнення розділу 3 повідомлення за ф. № 20-ОПП...
10-03-2020, 13:13  >>> 
Платникам про порядок заповнення розділу 3 повідомлення за ф. № 20-ОПП...
10-03-2020, 13:13  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини понеділка і ночі: суд у справі МН17, обвал цін на нафту...
10-03-2020, 08:52  >>> 
Головні новини неділі і ночі: Марш за права жінок, рекомендації МЗС щодо коронавірусу...
09-03-2020, 08:37  >>> 
Головні новини четверга і ночі: відставка Рябошапки, випуск з "Нових Санжар"...
06-03-2020, 09:03  >>> 
   ПолітикаПолітика
Прикордонники заборони в’їзд в Україну члену "Єдиної Росії"...
10-03-2020, 09:10  >>> 
Туреччина закликала НАТО допомогти у вирішенні конфлікту в Сирії...
10-03-2020, 08:54  >>> 
Лідер Ірану скасував новорічне звернення через коронавірус...
10-03-2020, 08:47  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Падіння цін на нафту: курс російського рубля упав до чотирирічного мінімуму...
09-03-2020, 13:47  >>> 
Ціни на нафту обвалились на 30% — це найбільше падіння з 1991 року...
09-03-2020, 11:11  >>> 
Україна хоче укласти довгостроковий контракт на поставки газу з США...
05-03-2020, 10:09  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Земельний податок. Які нюанси треба знати...
10-03-2020, 16:32  >>> 
Наслідки перевищення платниками єдиного податку третьої групи – юридичними особами обсягу доходу 5 млн. гривень...
10-03-2020, 16:31  >>> 
Для здійснення роздрібної торгівлі пивом, необхідно отримати ліцензії та застосовувати РРО...
10-03-2020, 16:26  >>> 
   ВладаВлада
Штаб Трампа подав до суду на The Washington Post...
04-03-2020, 08:32  >>> 
Трамп заявив, що хотів би примирення між Україною та Росією...
24-02-2020, 08:30  >>> 
Росія буде намагатись втрутитись у переобрання Трампа – NYT...
21-02-2020, 08:25  >>> 
   КультураКультура
До дня народження Великого Кобзаря у Львівській опері триває урочиста академія...
10-03-2020, 00:21  >>> 
"Квартал 95" почав випускати своє шоу українською...
06-03-2020, 08:45  >>> 
Застудженого Папу Франциска перевірили на коронавірус...
03-03-2020, 09:54  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
19:52 За два місяці на Закарпатті – майже 749 млн грн ЄСВ
19:51 У Львові демонтували незаконно встановлену тимчасову споруду на пр. Чорновола, 57
19:49 Львів’ян запрошують долучитись до забігу Green 2020, в рамках акції «Озеленення України»
19:48 Львів’ян запрошують долучитися до обговорення «Дизайн інновацій за логікою біомімікрії»
19:47 Де у Львові не варто купувати нерухомість: перелік адрес та забудовників
19:46 Духовенству УГКЦ у Львові розповіли про небезпеку поширення коронавірусу
19:45 Десятикласники Львова на тиждень стануть студентами, щоб обрати майбутню професію
16:32 Земельний податок. Які нюанси треба знати
16:31 Наслідки перевищення платниками єдиного податку третьої групи – юридичними особами обсягу доходу 5 млн. гривень
16:26 Для здійснення роздрібної торгівлі пивом, необхідно отримати ліцензії та застосовувати РРО

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования