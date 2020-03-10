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Для здійснення роздрібної торгівлі пивом, необхідно отримати ліцензії та застосовувати РРО
|Суспільство | 10-03-2020, 16:26
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Головне управління ДПС у м. Києві звертає увагу, що для здійснення роздрібної торгівлі пивом (в тому числі виключно пивом), необхідно отримати ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями з обов’язковим обладнанням місця торгівлі реєстраторами розрахункових операцій (далі – РРО).
При цьому, у разі наявності у суб’єкта господарювання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, отримання окремої ліцензії на роздрібну торгівлю пивом не передбачено.
Разом з тим, суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю пивом, при розрахунках зобов’язані застосовувати належним чином зареєстровані РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій.
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