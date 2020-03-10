Для здійснення роздрібної торгівлі пивом, необхідно отримати ліцензії та застосовувати РРО Суспільство | 10-03-2020, 16:26 0 66



Головне управління ДПС у м. Києві звертає увагу, що для здійснення роздрібної торгівлі пивом (в тому числі виключно пивом), необхідно отримати ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями з обов’язковим обладнанням місця торгівлі реєстраторами розрахункових операцій (далі – РРО).

При цьому, у разі наявності у суб’єкта господарювання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, отримання окремої ліцензії на роздрібну торгівлю пивом не передбачено.

Разом з тим, суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю пивом, при розрахунках зобов’язані застосовувати належним чином зареєстровані РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій.

