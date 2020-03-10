Наслідки перевищення платниками єдиного податку третьої групи – юридичними особами обсягу доходу 5 млн. гривень Суспільство | 10-03-2020, 16:31 0 66



Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що юридична особа може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим Податковим кодексом України (далі - ПКУ).

Так, до третьої групи платників єдиного податку належать юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень (пп. 3 пункту 291.4 ст. 291 ПКУ).

Водночас, платники єдиного податку третьої групи у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу 5000000 гривень зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення (пп. 3 пп. 298.2.3 пункту 298.2 ст. 298 ПКУ).

При цьому, платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників, до суми перевищення застосовують подвійну ставку єдиного податку (пп. 3 пункту 293.8 ст. 293 ПКУ)



