Земельний податок. Які нюанси треба знати Суспільство | 10-03-2020, 16:32 0 67

Державна податкова служба продовжує серію публікацій інформаційних листів. У шостому випуску читайте про звільнення від обов’язку сплачувати земельний податок фізичної особи – підприємця, який є платником єдиного податку четвертої групи і використовує земельні ділянки для ведення сільськогосподарського товаровиробництва.

Крім того, пропонуємо дізнатися, коли виникає обов’язок зі сплати податку на земельну ділянку, хто є платниками земельного податку, як сплачується плата за землю у разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою.

Також пропонуємо дізнатися, хто є безпосереднім платником земельного податку у випадку державної реєстрації прав на земельну ділянку під багатоквартирним будинком.

