Уряд хоче ввести заборону на проведення масових заходів та карантин у школах – ЗМІ Суспільство | 11-03-2020, 01:01 0 136 Кабінет міністрів на своєму засіданні в середу розгляне питання введення карантину в навчальних закладах і заборони на проведення всіх масових заходів.



Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в уряді



Пряма мова: "Завтра відбудеться засідання уряду, на якому буде прийнято рішення про застосування обмежень. Вони стосуватимуться карантину в навчальних закладах - школах, університетах, тощо".



Деталі: Як передбачається, карантин буде оголошений на загальнонаціональному рівні, далі рішення будуть прийматися на рівні місцевої влади.



Крім того, Кабмін планує ввести загальнонаціональне обмеження у вигляді заборони на проведення спортивних змагань та інших масових заходів.



Нагадаємо: У Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто.