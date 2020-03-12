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Уряд хоче ввести заборону на проведення масових заходів та карантин у школах – ЗМІ
|Суспільство | 11-03-2020, 01:01
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|Кабінет міністрів на своєму засіданні в середу розгляне питання введення карантину в навчальних закладах і заборони на проведення всіх масових заходів.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в уряді
Пряма мова: "Завтра відбудеться засідання уряду, на якому буде прийнято рішення про застосування обмежень. Вони стосуватимуться карантину в навчальних закладах - школах, університетах, тощо".
Деталі: Як передбачається, карантин буде оголошений на загальнонаціональному рівні, далі рішення будуть прийматися на рівні місцевої влади.
Крім того, Кабмін планує ввести загальнонаціональне обмеження у вигляді заборони на проведення спортивних змагань та інших масових заходів.
Нагадаємо: У Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто.
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