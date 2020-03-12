Головні новини вівторка і ночі: Кабмін у повному складі, президентство Путіна Суспільство | 11-03-2020, 08:53 0 114 Кабмін призначив тимчасових міністрів, Путіну відкрили шлях для переобрання президентом — новини, які були актуальні 10 березня.



Про Кабмін



Уряд поклав тимчасове виконання обов’язків міністра освіти і науки України на Юрія Полюховича.



Міністерство економіки тимчасово очолив перший заступник міністра Павло Кухта.



Тимчасовим міністром культури в Кабміні Шмигаля стала Світлана Фоменко.



Також Кабінет міністрів призначив Шубіна Віталія виконуючим обов’язки міністра енергетики та захисту довкілля.



Про Путіна



Державна Дума Російської Федерації підтримала поправку до Конституції РФ про обнулення президентських термінів.



Зняти обмеження на кількість президентських термінів і дозволити знову обиратися на цю посаду чинному голові Росії Володимиру Путіну запропонувала депутат Держдуми Валентина Терешкова.



Про телеграм-канал "Української правди"



Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше семи тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.



Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.



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