|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Окупанти Криму проводять обшуки у кримських татар у Бахчисараї
|Суспільство | 11-03-2020, 09:10
| 0 109
|
|У Бахчисараї анексованого Криму проводять обшуки щонайменше у семи кримських татар, деякі з них причетні до "Кримської солідарності".
Джерело: "Кримська солідарність" у Facebook
Деталі: Обшуки проходять із раннього ранку середи у таких людей:
Сейдамет Мустафаєв – стрімер "Кримської солідарності" (Бахчисарай, 7 мікройрайон, вул. Яшлик', 17);
Шукрі Сейтумеров (Бахчисарай, вул. Басенко);
Сейтумер Сейтумеров (Бахчисарай, вул. Басенко);
Рустем Сейтмеметов (Бахчисарай, вул. Роза Люксембург, 37);
Амет Сулейманов – активіст "Кримської солідарності" (провулок Історичний, 3. Бахчисарай, старе місто);
Айдер Сулейманов – Бахчисарайський район, с. Холмовка, вул. Миру 1а);
Сейтумер Сейтумеров – колишній активіст "Кримської солідарності" Бахчисарай, вул. Річкова, 77).
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|ЗІР – інформаційний сервіс, орієнтований на сучасні вимоги платників податків...
|11-03-2020, 16:18
| >>>
|З початку року до місцевого бюджету надійшло 11,9 млн грн податку на нерухоме майно від платників податків Галицького управління...
|11-03-2020, 13:14
| >>>
|Чи можна ФОП розстрочити борг з ЄСВ?...
|11-03-2020, 13:13
| >>>
|Відшкодування працівнику витрат на придбання паливно-мастильних матеріалів оподатковується податком на доходи фізичних осіб...
|11-03-2020, 13:08
| >>>
|Репетиторські послуги підлягають оподаткуванню...
|11-03-2020, 13:08
| >>>
|До державного бюджету від Львівщини за перші два місяці 2020 року надійшло на майже 27 відсотків більше ПДВ, ніж торік...
|11-03-2020, 12:21
| >>>
|До уваги осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування!...
|11-03-2020, 11:02
| >>>
|