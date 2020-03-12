Окупанти Криму проводять обшуки у кримських татар у Бахчисараї Суспільство | 11-03-2020, 09:10 0 109 У Бахчисараї анексованого Криму проводять обшуки щонайменше у семи кримських татар, деякі з них причетні до "Кримської солідарності".



Джерело: "Кримська солідарність" у Facebook



Деталі: Обшуки проходять із раннього ранку середи у таких людей:



Сейдамет Мустафаєв – стрімер "Кримської солідарності" (Бахчисарай, 7 мікройрайон, вул. Яшлик', 17);



Шукрі Сейтумеров (Бахчисарай, вул. Басенко);



Сейтумер Сейтумеров (Бахчисарай, вул. Басенко);



Рустем Сейтмеметов (Бахчисарай, вул. Роза Люксембург, 37);



Амет Сулейманов – активіст "Кримської солідарності" (провулок Історичний, 3. Бахчисарай, старе місто);



Айдер Сулейманов – Бахчисарайський район, с. Холмовка, вул. Миру 1а);



Сейтумер Сейтумеров – колишній активіст "Кримської солідарності" Бахчисарай, вул. Річкова, 77).