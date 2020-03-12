«МАРЛЕВА» КОНТРАБАНДА Суспільство | 11-03-2020, 10:04 0 83

Співробітники Держприкордонслужби на українсько-польському кордоні виявили прихований від контролю товар, який, громадянин України хотів незаконно вивезти з країни. У міжнародний автомобільний пункт пропуску «Устилуг» прибув автомобіль марки «Фольксваген» української реєстрації. Враховуючи всі аналізи ризику щодо можливого незаконного переміщення товарів, прикордонники Львівського загону ініціювали поглиблений огляд транспортного засобу. У ході подальшої перевірки було виявлено два спеціально виготовлені тайники, а саме подвійне днище багажного відділення автомобіля у яких знаходились марлеві та одноразові медичні маски у загальній кількості 10653 штуки.

Виявлений товар та автомобіль вилучено встановленим порядком. Загальна сума склала майже 356 тисяч гривень



Пресслужба Львівського прикордонного загону



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