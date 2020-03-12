Золочівські прокурори погодили підозру ймовірному вбивці власного сина Суспільство | 11-03-2020, 10:19 0 97





Ідеться про інцидент, який стався цьогоріч, 27 лютого на Львівщині.



Правоохоронці встановили, що між родичами виник побутовий конфлікт, під час якого батько напідпитку вистрелив у сина з мисливської гладкоствольної рушниці.



Такі дії 61-річного жителя Золочівського району кваліфіковано за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство), а його самого затримано в порядку ст.208 КПК України, на місці вчинення злочину.



Фігуранту оголошено підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 252 тис грн застави. За вчинене йому загрожує від 7 до 15 років ув’язнення.



Примітка. Відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.











Пресслужба Прокуратури Львівської області