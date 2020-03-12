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Золочівські прокурори погодили підозру ймовірному вбивці власного сина
|Суспільство | 11-03-2020, 10:19
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Ідеться про інцидент, який стався цьогоріч, 27 лютого на Львівщині.
Правоохоронці встановили, що між родичами виник побутовий конфлікт, під час якого батько напідпитку вистрелив у сина з мисливської гладкоствольної рушниці.
Такі дії 61-річного жителя Золочівського району кваліфіковано за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство), а його самого затримано в порядку ст.208 КПК України, на місці вчинення злочину.
Фігуранту оголошено підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 252 тис грн застави. За вчинене йому загрожує від 7 до 15 років ув’язнення.
Примітка. Відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Прокуратури Львівської області
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