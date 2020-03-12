Прокурори у Золочеві оскаржили рішення міської ради, прийняте в умовах конфлікту інтересів Суспільство | 11-03-2020, 10:19 0 101





Цей факт Золочівська місцева прокуратура виявила у ході здійснення представницької діяльності.



Прокурори встановили, що депутати Золочівської міської ради прийняли рішення про надання у оренду земельної ділянки в умовах конфлікту інтересів. З’ясувалось, що депутатка взяла участь у голосуванні, під час якого їй же, як підприємиці, надано у оренду земельну ділянку для обслуговування торгівельного павільйону.



Оскільки такі дії суперечить вимогам законодавства та порушують державні інтереси, Золочівська місцева прокуратура звернулась до суду з позовною заявою про оскарження цього рішення. Прокурори вимагали визнати недійсними та скасувати рішення про передачу в оренду земельної ділянки та визнати недійсним договір оренди.



Із такою позицією погодився Господарський суд Львівської області, який задоволив позовні вимоги відомства.











Пресслужба Прокуратури Львівської області



