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Прокурори у Золочеві оскаржили рішення міської ради, прийняте в умовах конфлікту інтересів

Суспільство | 11-03-2020, 10:19Коментарів: 0 0 Переглядів: 101 101    



Цей факт Золочівська місцева прокуратура виявила у ході здійснення представницької діяльності.

Прокурори встановили, що депутати Золочівської міської ради прийняли рішення про надання у оренду земельної ділянки в умовах конфлікту інтересів. З’ясувалось, що депутатка взяла участь у голосуванні, під час якого їй же, як підприємиці, надано у оренду земельну ділянку для обслуговування торгівельного павільйону.

Оскільки такі дії суперечить вимогам законодавства та порушують державні інтереси, Золочівська місцева прокуратура звернулась до суду з позовною заявою про оскарження цього рішення. Прокурори вимагали визнати недійсними та скасувати рішення про передачу в оренду земельної ділянки та визнати недійсним договір оренди.

Із такою позицією погодився Господарський суд Львівської області, який задоволив позовні вимоги відомства.





Пресслужба Прокуратури Львівської області
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