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Прокурори у Золочеві оскаржили рішення міської ради, прийняте в умовах конфлікту інтересів
|Суспільство | 11-03-2020, 10:19
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Цей факт Золочівська місцева прокуратура виявила у ході здійснення представницької діяльності.
Прокурори встановили, що депутати Золочівської міської ради прийняли рішення про надання у оренду земельної ділянки в умовах конфлікту інтересів. З’ясувалось, що депутатка взяла участь у голосуванні, під час якого їй же, як підприємиці, надано у оренду земельну ділянку для обслуговування торгівельного павільйону.
Оскільки такі дії суперечить вимогам законодавства та порушують державні інтереси, Золочівська місцева прокуратура звернулась до суду з позовною заявою про оскарження цього рішення. Прокурори вимагали визнати недійсними та скасувати рішення про передачу в оренду земельної ділянки та визнати недійсним договір оренди.
Із такою позицією погодився Господарський суд Львівської області, який задоволив позовні вимоги відомства.
Пресслужба Прокуратури Львівської області
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