До уваги осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування! Суспільство | 11-03-2020, 11:02 0 94

Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що 31 березня завершується термін подання щорічних декларацій за 2019 рік.

З урахуванням збільшення кількості суб’єктів декларування, Головне управління ДПС у Львівській області просить не зволікати з поданням декларацій. Це дозволить уникнути критичних навантажень на Реєстр в останні дні кампанії.

Для полегшення процесу заповнення декларацій та з метою однакового застосування законодавства стосовно вимог фінансового контролю, Національним агентством з питань запобігання корупції на офіційному вебсайті опубліковано роз’яснення від 13.02.2020 № 1 ,,Щодо застосування окремих положень Закону України ,,Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю.

Крім цього, повідомляємо, що працює «гаряча лінія» технічної допомоги щодо роботи Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: +38(044)200-06-94 або e-mail: support@nazk.gov.ua.

