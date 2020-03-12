До державного бюджету від Львівщини за перші два місяці 2020 року надійшло на майже 27 відсотків більше ПДВ, ніж торік Суспільство | 11-03-2020, 12:21 0 111



Як повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області у лютому 2020 року при запланованих надходженнях 339,4 млн. грн. податку на додану вартість платниками податків Львівщини його сплачено 395,4 млн. грн., або 116,5 відс. доведеного індикативного показника. Це на 81,7 млн. грн., або на 26,1 відс. більше, ніж у лютому 2019 року (313,7 млн. грн.), та на 251,0 млн. грн., або на 42,5 відс. менше, ніж у січні 2020 року (590,4 млн. гривень).



У січні-лютому 2020 року при доведеному індикативному показнику зі збору ПДВ 1027,3 млн. грн. до Державного бюджету України його надійшло 985,9 млн. грн., або 96 відс. від доведеного індикативного показника. Це на 41,5 млн. грн. менше від запланованого та на 207,0 млн. грн., або на 26,6 відс. більше, ніж у січні-лютому 2019 року (778,9 млн. гривень).