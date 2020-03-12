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Репетиторські послуги підлягають оподаткуванню
|Суспільство | 11-03-2020, 13:08
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Головне управління ДПС у м. Києві звертає увагу, що громадяни, які не зареєстровані суб'єктами підприємницької діяльності, але надавали у 2019 році репетиторські послуги, а саме: готували дітей до школи, вступу до навчальних закладів, незалежного тестування, навчали з будь-яких предметів тощо, зобов’язані подати декларацію про майновий стан та доходи та задекларувати отримані доходи.
Відповідно до вимог Податкового кодексу України дохід від надання репетиторських послуг підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 % та військовим збором 1,5%.
Декларація подається до Центру обслуговування платників податкової інспекції за місцем податкової адреси платника до 1 травня 2020 року. Сплатити суму податку на доходи фізичних осіб та військового збору необхідно до 1 серпня 2020 року.
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