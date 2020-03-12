Відшкодування працівнику витрат на придбання паливно-мастильних матеріалів оподатковується податком на доходи фізичних осіб Суспільство | 11-03-2020, 13:08 0 88



Головне управління ДПС у м. Києві звертає увагу, якщо підприємство відшкодовує витрати, понесені працівниками підприємства на придбання паливно-мастильних матеріалів для транспортних засобів, використовуючи їх у господарській діяльності, сума такого відшкодування підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, як додаткове благо.

Це передбачено п.п. «г» п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України, згідно якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий як додаткове благо, зокрема, у вигляді суми грошового або майнового відшкодування будь-яких витрат або втрат платника податку.





