З початку року до місцевого бюджету надійшло 11,9 млн грн податку на нерухоме майно від платників податків Галицького управління Суспільство | 11-03-2020, 13:14 0 106

Платники податків, які перебувають на обліку в Галицькому управління Головного управління ДПС у Львівській області, протягом січня – лютого 2020 року сплатили до місцевого бюджету 11973,5 тис.грн. податку на нерухоме майно.

У лютому 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету 3,6 млн.грн. податку на нерухоме майно.

Від платників Галицького управління до місцевого бюджету надійшло 237417,9 тис грн податку на доходи фізичних осіб

За січень – лютий 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області, сплатили до місцевого бюджету України 237417,9 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб.

У лютому 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету України 124345,4 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб.

Платники податків Галицького управління сплатили з початку року майже 446440,7 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Платники податків Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області сплатили протягом січня 2020 року майже 446440,7 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ).

Близько 30,4 млн грн податку на прибуток сплатили до Зведеного бюджету України підприємства Галицького управління

З початку 2020 року платники податків, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні Головного управління ДПС у Львівській області, сплатили до Зведеного бюджету України 30435,5 тис.грн. податку на прибуток підприємств.

У лютому 2020 року платники податків сплатили до Зведеного бюджету України 24238,9 тис. грн. податку на прибуток підприємств.

Платники податків Галицького управління за січень - лютий 2020 року до місцевого бюджету сплатили майже 104,5 млн грн єдиного податку

За січень - лютий 2020 року платники податків, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні Головного управління ДПС у Львівській області, сплатили до місцевого бюджету 104528,5 тис. грн. єдиного податку.

У лютому 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету України 66664,1 тис. грн. єдиного податку.

На підтримку армії платниками податків Галицького управління перераховано 34698,6 тис. грн. військового збору

Протягом січня – лютого 2020 року платники податків Галицького управління Головного управління ДПС у Львівській області сплатили до Державного бюджету України 34698,6 тис. грн. військового збору.

У лютому 2020 року платники податків сплатили до державного бюджету 18245,5 тис. грн. військового збору.

Це свідчить про високу відповідальність і сумлінність платників податків, які зобов’язані перераховувати з доходів фізичних осіб 1,5% військового збору на потреби армії, для підтримки обороноздатності держави та встановлення миру.

Нагадуємо, що усі доходи громадян, з яких сплачується податок на доходи фізичних осіб, підлягають оподаткуванню військовим збором. Платниками збору також є фізичні особи - підприємці, крім тих, що обрали спрощену систему оподаткування.

Понад 12,2 млн грн акцизного податку надійшло від платників податків Галицького управління до місцевого бюджету

За січень – лютий 2020 року платники податків Галицького управління Головного управління ДПС у Львівській області, які реалізовують підакцизну продукцію, перерахували до місцевого бюджету України 12212,0 тис. грн. акцизного податку.

У лютому 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету 5926,2 тис. грн. акцизного податку.

Завдяки заходам щодо погашення податкового боргу у Галицькому управлінні до Зведеного бюджету України надійшло 2,4 млн гривень

Галицьким управлінням Головного управління ДПС у Львівській області протягом січня 2020 року вжито заходи з погашення податкового боргу. За результатами проведеної роботи забезпечено надходження коштів до Зведеного бюджету України в сумі – 2378,7 тис. грн., в т.ч. до Державного бюджету України – 1878,2 тис. гривень.

2785 адміністративних послуг отримали за січень- лютий 2020 року платники податків Галицького управління

За січень- лютий 2020 року Центрами обслуговування платників Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області надано 2785 адміністративних послуг, а саме:

- 1534 громадянам видано картки платника податків, внесено до паспорта громадянина України (у формі книжечки) дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків;

- 233 громадянам видано відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків;

- 422 суб’єктам видано довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами ДФС;

- 111 суб’єктам господарювання зареєстровано реєстратора розрахункових операцій;

- 333 суб’єктам господарювання зареєстровано книги обліку розрахункових операцій;

- 152 суб’єктам господарювання зареєстровано розрахункові книжки.

Для оперативного розв`язання проблемних питань, що виникають у платників податків та громадян, працює приймальня громадян. Прийом громадян проводиться відповідно до графіка.

Майже 195,2 млн грн з початку 2020 року надійшло до державної казни податку на додану вартість від платників Галицького управління

Суб’єкти господарювання у січні – лютому 2020 року, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області, сплатили до Державного бюджету України 195164,6 тис. грн. податку на додану вартість. Відшкодовано 60311,1 тис. грн. ПДВ на розрахункові рахунки платників.

Облік платників податків в Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області

Станом на 01.03 2020 в Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області кількість платників податків – юридичних осіб становить 16006 у т.ч. тих, що сплачують податки – 13246, та фізичних осіб – 16624 у т.ч. тих, що сплачують податки - 15204.

Кількість новозареєстрованих суб’єктів господарської діяльності - 138 СГД юридичних осіб та - 391 СГД фізичних осіб.

Кількість припинених суб’єктів господарської діяльності - 25 СГД юридичних осіб та 219 СГД фізичних осіб.

У лютому місяці зареєстровано платників ПДВ 107 СГД юридичних осіб та 9 СГД фізичних осіб.



